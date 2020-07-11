"Ювентус" согласовал с Дибалой размер зарплаты по новому контракту

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"Ювентус" согласовал с Дибалой размер зарплаты по новому контракту

Стало известно, сколько "Ювентус" будет платить нападающему Пауло Дибале после подписания нового контракта.

По информации Calciomercato, продление действующего соглашения увеличит зарплату звёздного аргентинца до 12 миллионов евро в год без учёта бонусов.

Напомним, что текущий договор между сторонами рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний Дибала сыграл за "Ювентус" 40 матчей, забил 17 голов и сделал 13 ассистов.

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lesnovsky

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nowawid

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