"Ювентус" согласовал с "Дженоа" переход молодого игрока
"Ювентус" договорился с "Дженоа" о покупке 20-летнего защитника Кристиана Ромеро. Об этом сообщает Calciomercato.
По данным издания, туринский клуб готов отдать за футболиста 30 миллионов евро. "Ювентус" хотел приобрести защитника в зимнее трансферное окно, однако клуб решил, что даст Ромеру возможность доиграть сезон в "Дженоа". Возможно, что после перехода игрока в туринский клуб, он продолжить выступать за "Дженоа".
Ромеро - воспитывался в "Бельграно". В нынешнем сезоне Ромеро участвовал в 14 матчах в Серии А, в которых отметился 1 мяч.
В нынешнем сезоне он участвовал в 22 играх за "Юве", в которых отметился 17 голами и 7 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Милан
|22
|36
|5
|Аталанта
|22
|35
|6
|Рома
|22
|35
|7
|Лацио
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|22
|9