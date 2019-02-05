"Ювентус" согласовал с "Дженоа" переход молодого игрока

"Ювентус" договорился с "Дженоа" о покупке 20-летнего защитника Кристиана Ромеро. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным издания, туринский клуб готов отдать за футболиста 30 миллионов евро. "Ювентус" хотел приобрести защитника в зимнее трансферное окно, однако клуб решил, что даст Ромеру возможность доиграть сезон в "Дженоа". Возможно, что после перехода игрока в туринский клуб, он продолжить выступать за "Дженоа".

Ромеро - воспитывался в "Бельграно". В нынешнем сезоне Ромеро участвовал в 14 матчах в Серии А, в которых отметился 1 мяч.

В нынешнем сезоне он участвовал в 22 играх за "Юве", в которых отметился 17 голами и 7 ассистами.

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