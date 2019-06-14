"Ювентус" согласовал с Сарри контракт по схеме 2+1

Теги маурицио сарриювентусчелси

"Ювентус" согласовал с Сарри контракт по схеме 2+1

Наставник "Челси" Маурицио Сарри в скором времени станет главным тренером туринского "Ювентуса". Об этом пишет Sky Sport Italia.

По данным издания, сегодня, 14 июня, спортивный директор клуба Фабио Паратичи встретился с агентом итальянца в Милане.

По итогам переговоров стороны согласовали контракт по схеме "2+1". 

Ранее сообщалось, что Сарри в клубе будет зарабатывать около 6-7 миллионов евро.

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