"Ювентус" согласовал свой первый летний трансфер

Туринский "Ювентус" согласовал свое первое летнее приобретение, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям источника, уже 19-го мая, когда в Англии завершится сезон, "старая синьора" официально объявит о подписании защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана.

В нынешнем сезоне 28-летний бек сделал 2 результативные передачи в 15 матчах за "красных дьяволов".

Напомним, Эмре Джан сделал выбор между ПСЖ и "Ювентусом". | soccernews.ru