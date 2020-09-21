"Ювентус" согласовал трансфер Альваро Мораты
Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората перейдет в туринский "Ювентус", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По данным источника, итальянский клуб арендует футболиста за 10 миллионов евро. Через год "Ювентус" сможет выкупить трансфер форварда за 45 миллионов евро. Ранее он уже играл за туринский клуб с 2014 по 2016 годы.
Мората выступает за "Атлетико" с 2019 года. Всего он провел за мадридский клуб 61 матч во всех турнирах, забил 22 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с "матрасниками" действует до лета 2023 года.
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|20
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|20
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|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
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|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
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|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
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|16
|Эйбар
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|20
|14
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|20
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