"Ювентус" согласовал трансфер игрока сборной Португалии

Теги ювентусваленсияжоау канселуинтер милан

"Ювентус" согласовал трансфер игрока сборной ПортугалииТуринский "Ювентус" согласовал трансфер защитника "Валенсии" Жоау Канселу, которы прошлый сезон провел в миланском "Интере" на правах аренды.

Так, по сведениям сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио приобретение 24-летнего бека обойдется "старой синьоре" в 40 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Канселу забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за "Интер".

Напомним, Рабьо может стать игроком "Ювентуса". | soccernews.ru

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