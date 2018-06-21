"Ювентус" согласовал трансфер игрока сборной Португалии

Туринский "Ювентус" согласовал трансфер защитника "Валенсии" Жоау Канселу, которы прошлый сезон провел в миланском "Интере" на правах аренды.

Так, по сведениям сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио приобретение 24-летнего бека обойдется "старой синьоре" в 40 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Канселу забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за "Интер".

Напомним, Рабьо может стать игроком "Ювентуса". | soccernews.ru