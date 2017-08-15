"Ювентус" согласовал трансфер Матюиди

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"Ювентус" согласовал трансфер Матюиди

Хавбек ПСЖ Блез Матюиди вскоре станет игроком "Ювентуса", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "бьянконери" уже согласовали трансфер 30-летнего француза. Сумма сделки составит 15 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Ювентус" пытался купить Матюиди ещё прошлым летом, однако тогда ПСЖ отказался расставаться с футболистом.

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