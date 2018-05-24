"Ювентус" согласовал трансфер перспективного хавбека

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"Ювентус" согласовал трансфер перспективного хавбека

Хавбек "Сампдории" Деннис Прат близок к переходу в "Ювентус".

Как сообщает Football Italia, игрок подпишет с туринским клубом соглашение до 2022 года. Также "Ювентус" отдаст "Сампдории" в аренду полузащитника Роландо Мандрагора.

В минувшем сезоне на счету Прата один гол и четыре ассиста в 35 матчах.

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