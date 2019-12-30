"Ювентус" согласовал трансфер полузащитника "Аталанты"

Хавбек "Аталанты" Деян Кулушевски близок к переходу в "Ювентус".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "старая синьора" согласовала с "Аталантой" покупку футболиста за 35 миллионов евро, не считая бонусов.

Отмечается, что туринцам осталось договориться с самим игроком по условиям контракта.

В этом сезоне Кулушевски играет в аренде в "Парме". На его счету 4 гола и 7 ассистов в 19 матчах.

Читайте также: "Ювентус" и "Наполи" могут обменяться защитниками. | http://soccernews.ru