"Ювентус" согласовал трансфер полузащитника "Аталанты"
Хавбек "Аталанты" Деян Кулушевски близок к переходу в "Ювентус".
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "старая синьора" согласовала с "Аталантой" покупку футболиста за 35 миллионов евро, не считая бонусов.
Отмечается, что туринцам осталось договориться с самим игроком по условиям контракта.
В этом сезоне Кулушевски играет в аренде в "Парме". На его счету 4 гола и 7 ассистов в 19 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11