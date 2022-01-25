"Ювентус" согласовал трансфер Влаховича

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"Ювентус" согласовал трансфер Влаховича

Фото: инстаграм Влаховича\Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" близок к трансферу сербского бомбардира "Фиорентины" Душана Влаховича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, "бьянконери" сделали "фиалкам" официальное предложение в размере 75 миллионов евро, и «Фиорентина» готова расстаться с игроком за эту сумму.

Устная договоренность о трансфере между клубами уже достигнута.

Отмечается, что в данным момент "Ювентус" согласовывает личный контракт игрока с его представителями.

В нынешней кампании Влахович принял участие в 24 матчах "Фиорентины" во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал два ассиста.

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