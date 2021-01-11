"Ювентус" согласовал трансфер юного таланта

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"Ювентус" согласовал трансфер юного таланта

Туринский "Ювентус" договорился о переходе опорного полузащитника генуэзского "Дженоа" Николо Ровеллы, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По сведениям издания, "Ювентус" заплатит за футболиста 10 миллионов евро. До конца сезона хавбек будет играть за "Дженоа" на правах аренды.

19-летний Ровелла в нынешнем сезоне провел за "Дженоа" 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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