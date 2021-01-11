"Ювентус" согласовал трансфер юного таланта
Туринский "Ювентус" договорился о переходе опорного полузащитника генуэзского "Дженоа" Николо Ровеллы, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По сведениям издания, "Ювентус" заплатит за футболиста 10 миллионов евро. До конца сезона хавбек будет играть за "Дженоа" на правах аренды.
19-летний Ровелла в нынешнем сезоне провел за "Дженоа" 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Не пропустите: Роналду покорился очередной рекорд. | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" назвала заявку на матч Суперкубка Испании с "Реалом Сосьедад"
-
Результативность "Реала" упала на треть после ухода Роналду в "Ювентус"
-
Официально: "Краснодар" купил защитника "Чайки"
-
"Россия - любовь - Украина": Смолов опубликовал фото с Андреем Шевченко
-
РФС ведёт переговоры о первоочерёдной вакцинации игроков сборной России от коронавируса
Лента новостей
-
Тульский "Арсенал" арендовал хавбека "Рубина"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с ценой на Погба
-
Сербский защитник "Сочи" хочет играть за сборную России
-
Симеоне высказался о возможном переходе М. Дембеле в "Атлетико"
-
Лапорта станет новым президентом "Барсы"! Что это значит для Месси, Гризманна и возможного трансфера Неймара?
-
"Барселона" назвала заявку на матч Суперкубка Испании с "Реалом Сосьедад"
-
"Ювентус" согласовал трансфер юного таланта
-
Форвард "Аталанты" Гомес ответил на претензии главного тренера
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ поборются за французского защитника
-
Бенедито отказался участвовать в выборах президента "Барселоны"
-
Ольга Смородская отказалась от участия в выборах президента ФНЛ
-
Голландский эксперт оценил перспективы Хендрика в "Спартаке"
-
Квинси Промес закрыл комментарии в Instagram
-
Результативность "Реала" упала на треть после ухода Роналду в "Ювентус"
-
Официально: "Краснодар" купил защитника "Чайки"
-
Инсинье вошёл в топ-7 бомбардиров "Наполи" в Серии А
-
Всего раз Месси начинал год более результативно, чем в 2021-м
-
АПЛ может заменить соперника "Тоттенхэма" на ближайший тур
-
"Россия - любовь - Украина": Смолов опубликовал фото с Андреем Шевченко
-
"РБ Лейпциг" определился с будущим Упамекано
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17