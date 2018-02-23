"Ювентус" согласовал трансфер защитника "Манчестер Юнайтед"

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"Ювентус" согласовал трансфер защитника "Манчестер Юнайтед"

Туринский "Ювентус" согласовал трансфер защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "бьянконери" заплатят за 28-летнего фулбека около 10 миллионов евро. Сделка состоится летом 2018 года.

В этом сезоне Дармиан сыграл за "МЮ" всего 12 матчей во всех турнирах, в которых сделал 2 результативных передачи.

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