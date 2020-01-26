"Ювентус" согласовал трансфер защитника ПСЖ

Теги ювентуспсжлайвин курзаватрансферы

"Ювентус" согласовал трансфер защитника ПСЖ
Защитник ПСЖ Лайвин Курзава близок к переходу в туринский "Ювентус", сообщает TF1.

По сведениям издания, футболист согласился перейти в итальянский клуб. В данный момент ПСЖ и "Ювентус" согласовывают последние детали сделки. Ранее сообщалось, что Курзава может перейти в "Арсенал".

В нынешнем сезоне 27-летний Курзава провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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