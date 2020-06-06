"Ювентус" согласовал трансфер защитника "Вероны"

Центральный защитник "Вероны" Мараш Кумбулла этим летом станет игроком "Ювентуса", пишет Football Italia.

Сообщается, что туринский клуб заплатит за албанского таланта 32 миллиона евро. Сумма трансфера может снизиться, если стороны договорятся о включении в сделку игроков "бьянконери".

20-летний футболист заключит с "Ювентусом" контракт, рассчитанный на пять сезонов.

В нынешней кампании Кумбулла провёл за "Верону" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол

Не пропустите: Пять клубов ведут борьбу за форварда "Вулверхэмптона" Хименеса. | http://soccernews.ru