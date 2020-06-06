"Ювентус" согласовал трансфер защитника "Вероны"

Теги ювентусхеллас веронамараш кумбуллатрансферы

"Ювентус" согласовал трансфер защитника "Вероны"

Центральный защитник "Вероны" Мараш Кумбулла этим летом станет игроком "Ювентуса", пишет Football Italia.

Сообщается, что туринский клуб заплатит за албанского таланта 32 миллиона евро. Сумма трансфера может снизиться, если стороны договорятся о включении в сделку игроков "бьянконери".

20-летний футболист заключит с "Ювентусом" контракт, рассчитанный на пять сезонов.

В нынешней кампании Кумбулла провёл за "Верону" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол

Не пропустите: Пять клубов ведут борьбу за форварда "Вулверхэмптона" Хименеса. | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Де Лигт назвал Роналду лучшим футболистом поколения

Де Лигт назвал Роналду лучшим футболистом поколения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов