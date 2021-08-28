"Ювентус" согласовал возвращение Мойсе Кина: детали сделки

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"Ювентус" согласовал возвращение Мойсе Кина: детали сделки

Фото инстаграм Мойсе Кина

Нападающий "Эвертона" Мойсе Кин близок к возвращению в туринский "Ювентус", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, клубы договорились об аренде 21-летнего футболиста с обязательством выкупа при выполнении определённых условий.

Ожидается, что общая сумма сделки составит 20 миллионов евро. В воскресенье форвард пройдёт медицинское обследование для "старой синьоры".

Кин является воспитанником "Ювентуса". В "Эвертон" его продали два года назад за 27,5 миллиона евро. Прошлый сезон игрок провёл в аренде в ПСЖ.

Не пропустите: "Ювентус" сделал предложение по трансферу форварда ПСЖ. | http://soccernews.ru
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