"Ювентус" сохраняет интерес к Локателли

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"Ювентус" сохраняет интерес к Локателли

Полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли остаётся трансферной целью туринского "Ювентуса", пишет Tuttosport.

"Старая синьора" сохраняет интерес к 22-летнему футболисту, несмотря на неудачную покупку купить его прошлым летом.

Платить за итальянского хавбека 40 миллионов евро "Ювентус" отказался.

В текущем сезоне Локателли сыграл за "Сассуоло" 7 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: "Ювентус" следит за 18-летним полузащитником "Аякса". | http://soccernews.ru
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