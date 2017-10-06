"Ювентус" сомневается в целесообразности выкупа Хеведеса

Теги ювентусшалькебенедикт хеведес

"Ювентус" сомневается в целесообразности выкупа Хеведеса

Защитник Бенедикт Хеведес, выступающий за "Ювентус" на правах аренды, по окончании сезона может вернуться в "Шальке".

Как сообщает Football Italia, туринский клуб недоволен высокой травматичностью 29-летнего немца, в связи с чем раздумывает над отказом от выкупа футболиста.

Стоит отметить, что у "Ювентуса" есть право подписать Хеведеса на постоянной основе, заплатив 13 миллионов евро.

Не пропустите: "Ювентус" намерен продлить контракт со своим ключевым защитником. | http://soccernews.ru

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