"Ювентус" сообщил английским клубам цену на Мериха Демирала

Туринский "Ювентус" определился с ценой на турецкого защитника Мериха Демирала, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен получить за футболиста не менее 50 миллионов евро. Интерес к турку проявляют "Тоттенхэм", "Лестер" и "Вулверхэмптон". Также игроком интересовался мадридский "Атлетико".

22-летний Демирал выступает за "Ювентус" с 2019 года. Всего он провел за клуб 9 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года.

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