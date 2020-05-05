"Ювентус" сообщил, что Дибала все еще не излечился от коронавируса

"Ювентус" рассказал о состоянии здоровья нападающего Пауло Дибалы. Об этом сообщается на официальном сайте.

По данным источника, результаты анализов футболиста показали неоднозначный результат. Защитник Даниеле Ругани и полузащитник Блез Матюиди, которые также были заражены коронавирусаом, полностью излечились.

Ранее сообщалось, что Дибала продолжает болеть коронавирусом, однако уже без симптомов.

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