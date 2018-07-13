"Ювентус" сообщил, когда Роналду прилетит в Турин

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"Ювентус" сообщил, когда Роналду прилетит в Турин

"Ювентус" в своём официальном твиттере сообщил, когда новичок команды Криштиану Роналду прилетит в Турин.

33-летний португалец прибудет в Италию в понедельник, 16 июля. Не исключено, что в этот же день состоится и официальная презентация звёздного форварда.

Напомним, что "Ювентус" купил Роналду у "Реала" за 112 миллионов евро.

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