"Ювентус" сообщил подробности травмы Пауло Дибалы

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"Ювентус" сообщил подробности травмы Пауло Дибалы

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала прошел медицинское обследование по поводу повреждения, которое он получил в матче 36-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией" (2:0), сообщает официальный сайт итальянского клуба.

У футболиста диагностировано растяжение прямой мышцы левого бедра. Сроки восстановления игрока составят около 10 дней.

Пока неизвестно, сможет ли Дибала сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом", который состоится 7 августа.

В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел за "Ювентус" 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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