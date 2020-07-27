"Ювентус" сообщил подробности травмы Пауло Дибалы
Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала прошел медицинское обследование по поводу повреждения, которое он получил в матче 36-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией" (2:0), сообщает официальный сайт итальянского клуба.
У футболиста диагностировано растяжение прямой мышцы левого бедра. Сроки восстановления игрока составят около 10 дней.
Пока неизвестно, сможет ли Дибала сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом", который состоится 7 августа.
В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел за "Ювентус" 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Дибала назвал Роналду "партнёром по преступлению". | http://soccernews.ru
главное
-
Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что он продолжит работу с "Динамо"
-
Болельщик "Ливерпуля" опубликовал подборку неудачных действий Ловрена, который перешел в "Зенит"
-
Криштиану Роналду забил больше всех голов в Серии А в 2020 году без учета пенальти
-
Президент киевского "Динамо" сделал заявление о возможной отставке Луческу
-
Агент опроверг уход Луческу из киевского "Динамо"
Лента новостей
-
"Ривер Плейт" отклонил предложение ЦСКА по трансферу Карраскаля
-
"Будут сложные условия для работы". Болельщики киевского "Динамо" пригрозили Мирче Луческу
-
В "Зените" опровергли информацию о покупке Ловрена за 12 миллионов евро
-
Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что он продолжит работу с "Динамо"
-
Геркус критически оценил трансфер Ловрена в "Зенит"
-
"Эвертон" отказался от выкупа трансфера Сидибе
-
"Ювентус" сообщил подробности травмы Пауло Дибалы
-
1
Болельщик "Ливерпуля" опубликовал подборку неудачных действий Ловрена, который перешел в "Зенит"
-
Сергей Семак рассказал, за счет чего "Зенит" выиграл РПЛ с большим отрывом
-
Алекс Крал полетал на самолете вместе с пилотом
-
"Жизнь интереснее сериалов". Калиниченко прокомментировал возможный уход из Луческу
-
"Барселона" предложила "Арсеналу" обменяться футболистами
-
Имя Лео является вторым по популярности в Каталонии в 2019 году
-
Криштиану Роналду забил больше всех голов в Серии А в 2020 году без учета пенальти
-
Бывший тренер "Рубина" возглавил "Валенсию"
-
"Бавария" может оспорить решение об отмене "Золотого мяча"
-
Президент киевского "Динамо" сделал заявление о возможной отставке Луческу
-
"Краснодар" не будет менять главного тренера
-
Милнер попрощался с Ловреном, ушедшим в "Зенит"
-
Спортивный директор "Оренбурга": "Скоро станет известно имя нового главного тренера клуба"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17