"Ювентус" сообщил "Реалу" и "Барселоне" трансферную стоимость Пьянича

Туринский "Ювентус" повесил ценник на своего полузащитника Миралема Пьянича, интерес к которому проявляют мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".

Так, по сведениям Tuttosport, "старая синьора" будет готова расстаться ближайшим летом с 28-летним хавбеком, если один из испанских грандов выложит за него не менее 80-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" хочет видеть преемником Аллегри Зидана. | soccernews.ru