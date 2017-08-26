"Ювентус" совершает героический камбэк в Генуе, пережив клиническую смерть в дебюте матча

В прошлом сезоне выезд в Геную завершился для "старой синьоры" довольно плачевно: подопечные Массимилиано Аллегри уступили сопернику со счетом 1:3, не продемонстрировав на поле абсолютно ничего. Ожидать повторения подобного в этот раз, конечно же, не приходилось, ведь чемпион Италии довольно уверенно начал сезон, разгромив скромный "Кальяри". Что касается "Дженоа", то сегодняшние хозяева чемпионат для себя открыли нулевой ничьей в матче против "Сассуоло".

Поединок начался с настоящего кошмара для "Ювентуса": уже через 19 секунд после стартового свистка мяч оказался в сетке ворот Джанлуиджи Буффона. Горан Пандев простреливал в штрафную "старой синьоры", где на своем пути мяч встретил сначала ногу Джорджо Кьеллини, а потом и ногу Миралема Пьянича, на которого и был записан автогол.

Но, на этом ужасы "Ювентуса" не закончились! Уже на шестой минуте матча, после просмотра видеоповтора, на котором фол со стороны Штефана Лихтштайнера не заметить было невозможно, рефери назначил пенальти в ворота гостей, который Андрей Галабинов успешно реализовал, удвоив преимущество "Дженоа".

Чемпион Италии, стоит отметить, быстро пришел в себя и распечатал ворота соперника уже через семь минут: Пауло Дибала с нерабочей для себя правой ноги поразил ворота Маттиа Перина, замкнув прострел Пьянича, который таким образом исправился за автогол. В конце тайма "Ювентус" имел прекрасную возможность счет сравнять, но ни Дибала, ни Игуаин не смогли переиграть голкипера хозяев. Однако, Пауло свой гол все-таки забил. Судья вновь решил посмотреть видеоповтор и вновь поставил пенальти, который аргентинец исполнил идеально. На этот раз одинадцатиметровый был назначен за игру рукой Дарко Лазовича в собственной штрафной.

Второй тайм команды начали в довольно сдержанной манере: ни один из коллективов не хотел рисковать, выжидая ошибки соперника. Именно так и забил свой третий гол "Ювентус": Марио Манджукич сумел забросить мяч на Хуана Куадрадо, который технично обыграл защитника "Дженоа" и вывел свою команду вперед.

Оставшиеся полчаса игры "Дженоа" изо всех сил старался сравнять счет, выпуская в атаку более свежих игроков, однако опытная защита "старой синьоры" сумела отстоять победный счет. Кроме того, Дибала еще и оформил хет-трик в дополнительное время, показав, что он находится в великолепной форме уже на старте сезона. "Ювентус" победил в сложнейшем поединке, однако игра команды была очень далека от идеала. Что касается хозяев, то футболисты "Дженоа" могут занести себе игру в актив, ведь сражаться с чемпионом страны на равных под силу далеко не каждой команде.

"Дженоа" – "Ювентус" – 2:4

Голы: Пьянич (аг), 1 – 1:0; Галабинов, 7 – 2:0; Дибала, 14 – 2:1; Дибала (пен.), 45 – 2:2; Куардадо, 62 – 2:3; Дибала, 90+2 – 2:4;

"Дженоа": Перин, Бираски, Россеттини, Джентилетти, Бертолаччи, Велозо, Лазович, Лаксальт, Таарабт (Палладино, 51), Пандев (Лападула, 78), Галабинов (Cентурион, 72)

"Ювентус": Буффон, Сандро, Кьеллини, Ругани, Лихтштайнер (Барцальи, 74), Хедира (Матюиди,58), Пьянич (Бентакур, 81), Куадрадо, Манджукич, Дибала, Игуаин

Предупреждения: Джентилетти, 13, Бираски, 17, Лазович, 45, Лаксальт, 78 – Лихтштайнер, 9, Пьянич, 19, Куадрадо, 65

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