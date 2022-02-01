"Ювентус" совершил самый дорогой трансфер зимы, "Барселона" и "Ливерпуль" - в топ-3

Портал Transfermarkt подвёл итоги январского трансферного окна.

Топ-5 самых дорогих сделок зимы выглядит следующим образом:

1) Душан Влахович - из "Фиорентины" в "Ювентус" за 81,6 миллиона евро;

2) Ферран Торрес - из "Манчестер Сити" в "Барселону" за 55 миллионов евро;

3) Луис Диас - из "Порту" в "Ливерпуль" за 45 миллионов евро;

4) Бруно Гимараэш - из "Лиона" в "Ньюкасл" за 42,1 миллиона евро;

5) Крис Вуд - из "Бернли" в "Ньюкасл" за 30 миллионов евро / Люка Динь - из "Эвертона" в "Астон Виллу" за 30 миллионов евро.

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