"Ювентус" – СПАЛ - 2:0 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча шестого тура итальянской Серии А между "Ювентусом" и СПАЛ, который завершился победой "старой синьоры" со счётом 2:0.

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