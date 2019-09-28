"Ювентус" – СПАЛ - 2:0 (видеообзор матча)

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"Ювентус" – СПАЛ - 2:0 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча шестого тура итальянской Серии А между "Ювентусом" и СПАЛ, который завершился победой "старой синьоры" со счётом 2:0.

Не пропустите: Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть СПАЛ. | http://soccernews.ru
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