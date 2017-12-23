"Ювентус" сразится с "Ромой" в Турине

"Ювентус" – "Рома"

Стадион: "Ювентус"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Паоло Тальявенто

"Ювентус" и "Рома" завершат программу 18 тура Серии А матчем в Турине. Для команды Аллегри этот поединок станет уже третьим серьезным противостоянием за декабрь. "Ювентус" уже встретился в Неаполе с "Наполи", где гол Игуаина принес ему минимальную победу. Затем на своем поле туринцы не сумели распечатать ворота "Интера", сейчас же им предстоит сразиться с "Ромой". В этом сезоне "старая сеньора" выглядит не столь внушительно, из-за чего в Серии А возникла интрига. На победу в чемпионате страны претендует "Наполи", который уже закончил выступление в Лиге чемпионов и вряд ли будет сильно напрягаться в Лиге Европы, все же победа в Серии А для неаполитанцев важнее. Миланский "Интер" также неожиданно для многих претендует на золотые медали, команда Спаллетти и вовсе в еврокубках не участвует, поэтому весной ей должно быть проще всего.

Недалеко от этой троицы и "Рома", у "волков" есть игра в запасе, победа в которой позволит им догнать "Ювентус". Сделать это можно уже сегодня, просто победив в Турине, однако сделать это будет невероятно сложно. В любом случае вычеркивать римлян из претендентов на высокие места тоже нельзя. "Рома" лишилась своего лидера Салаха, который феерит в "Ливерпуле", уже не забивает так много, как в прошлом сезоне боснийский форвард Джеко, однако все равно команда Эусебио Ди Франческо способна дать бой любой команде, что показала Лига чемпионов, где "волки" заняли первое место в группе с "Челси" и "Атлетико". Это была одна из главных неожиданностей группового турнира.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 169 игр: 80 побед у "Ювентуса", 39 – у "Ромы", 50 ничьих.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, "Ювентус" выиграл 1:0, а "Рома" – 3:1.

Последний раз "Рома" побеждала "Ювентус" в Турине в 2010 году, набирала очки – в 2012-ом.

Ориентировочные составы:

"Ювентус": Щестны, Барцальи, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Куадрадо, Дибала, Игуаин.

"Рома": Алиссон, Флоренци, Фацио, Манолас, Коларов, Строотман, Де Росси, Наинголлан, Перотти, Джеко, Эль-Шаарави.

Прогноз на матч:

"Ювентус" является фаворитом матча за счет своего поля, но и "Рома" способна отобрать очки в Турине. В текущем сезоне на выезде римляне еще не проигрывали, пропустив только три мяча. Для "волков" этот поединок – это шанс остаться в борьбе за золото, проигрывать им нежелательно.

Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 1.80, на ничью – 3.60, на "Рому" – 4.80.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: "Эль Класико" среди белого дня: "Реал" схлестнется с "Барселоной" в Мадриде | http://soccernews.ru