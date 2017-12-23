"Ювентус" сразится с "Ромой" в Турине
"Ювентус" – "Рома"
Стадион: "Ювентус"
Начало матча: 22:45
Арбитр: Паоло Тальявенто
"Ювентус" и "Рома" завершат программу 18 тура Серии А матчем в Турине. Для команды Аллегри этот поединок станет уже третьим серьезным противостоянием за декабрь. "Ювентус" уже встретился в Неаполе с "Наполи", где гол Игуаина принес ему минимальную победу. Затем на своем поле туринцы не сумели распечатать ворота "Интера", сейчас же им предстоит сразиться с "Ромой". В этом сезоне "старая сеньора" выглядит не столь внушительно, из-за чего в Серии А возникла интрига. На победу в чемпионате страны претендует "Наполи", который уже закончил выступление в Лиге чемпионов и вряд ли будет сильно напрягаться в Лиге Европы, все же победа в Серии А для неаполитанцев важнее. Миланский "Интер" также неожиданно для многих претендует на золотые медали, команда Спаллетти и вовсе в еврокубках не участвует, поэтому весной ей должно быть проще всего.
Недалеко от этой троицы и "Рома", у "волков" есть игра в запасе, победа в которой позволит им догнать "Ювентус". Сделать это можно уже сегодня, просто победив в Турине, однако сделать это будет невероятно сложно. В любом случае вычеркивать римлян из претендентов на высокие места тоже нельзя. "Рома" лишилась своего лидера Салаха, который феерит в "Ливерпуле", уже не забивает так много, как в прошлом сезоне боснийский форвард Джеко, однако все равно команда Эусебио Ди Франческо способна дать бой любой команде, что показала Лига чемпионов, где "волки" заняли первое место в группе с "Челси" и "Атлетико". Это была одна из главных неожиданностей группового турнира.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 169 игр: 80 побед у "Ювентуса", 39 – у "Ромы", 50 ничьих.
В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, "Ювентус" выиграл 1:0, а "Рома" – 3:1.
Последний раз "Рома" побеждала "Ювентус" в Турине в 2010 году, набирала очки – в 2012-ом.
Ориентировочные составы:
"Ювентус": Щестны, Барцальи, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Куадрадо, Дибала, Игуаин.
"Рома": Алиссон, Флоренци, Фацио, Манолас, Коларов, Строотман, Де Росси, Наинголлан, Перотти, Джеко, Эль-Шаарави.
Прогноз на матч:
"Ювентус" является фаворитом матча за счет своего поля, но и "Рома" способна отобрать очки в Турине. В текущем сезоне на выезде римляне еще не проигрывали, пропустив только три мяча. Для "волков" этот поединок – это шанс остаться в борьбе за золото, проигрывать им нежелательно.
Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 1.80, на ничью – 3.60, на "Рому" – 4.80.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
|15
|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
|17
|1