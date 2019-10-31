"Ювентус" стал четвёртым претендентом на форварда "РБ Зальцбург" Холанда

Туринский "Ювентус" включился в борьбу за нападающего "Ред Булл Зальцбург" Эрлинга Холанда.

По информации La Gazzetta dello Sport, "старая синьора" готова заплатить за талантливого футболиста 35-40 миллионов евро.

Сообщается, что сделку будет вести известный агент Мино Райола.

Напомним, что 19-летним норвежцем также интересуются "Барселона", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Холанд сыграл за "РБ Зальцбург" 15 матчей, забил 22 гола и сделал 6 ассистов.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

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