"Ювентус" стал четвёртым претендентом на форварда "РБ Зальцбург" Холанда
Туринский "Ювентус" включился в борьбу за нападающего "Ред Булл Зальцбург" Эрлинга Холанда.
По информации La Gazzetta dello Sport, "старая синьора" готова заплатить за талантливого футболиста 35-40 миллионов евро.
Сообщается, что сделку будет вести известный агент Мино Райола.
Напомним, что 19-летним норвежцем также интересуются "Барселона", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".
В текущем сезоне Холанд сыграл за "РБ Зальцбург" 15 матчей, забил 22 гола и сделал 6 ассистов.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|10
|26
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|Интер Милан
|10
|25
|3
|Аталанта
|10
|21
|4
|Рома
|10
|19
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Наполи
|10
|18
|7
|Кальяри
|10
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Болонья
|10
|12
|11
|Хеллас Верона
|10
|12
|12
|Торино
|10
|11
|13
|Милан
|9
|10
|14
|Удинезе
|10
|10
|15
|Сассуоло
|9
|9
|16
|Лечче
|10
|9
|17
|Дженоа
|10
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|10
|5