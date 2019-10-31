"Ювентус" стал четвёртым претендентом на форварда "РБ Зальцбург" Холанда

Теги ювентусред булл зальцбургэрлинг холандтрансферымино райола

"Ювентус" стал четвёртым претендентом на форварда "РБ Зальцбург" Холанда

Туринский "Ювентус" включился в борьбу за нападающего "Ред Булл Зальцбург" Эрлинга Холанда.

По информации La Gazzetta dello Sport, "старая синьора" готова заплатить за талантливого футболиста 35-40 миллионов евро.

Сообщается, что сделку будет вести известный агент Мино Райола.

Напомним, что 19-летним норвежцем также интересуются "Барселона", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Холанд сыграл за "РБ Зальцбург" 15 матчей, забил 22 гола и сделал 6 ассистов.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

Не пропустите: Буффон передумал завершать карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Медведев назвал три задачи "Зенита" на ближайшее будущее

Медведев назвал три задачи "Зенита" на ближайшее будущее

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 10 26
2 Интер Милан Интер Милан 10 25
3 Аталанта Аталанта 10 21
4 Рома Рома 10 19
5 Лацио Лацио 10 18
6 Наполи Наполи 10 18
7 Кальяри Кальяри 10 18
8 Фиорентина Фиорентина 10 15
9 Парма Парма 10 13
10 Болонья Болонья 10 12
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 10 12
12 Торино Торино 10 11
13 Милан Милан 9 10
14 Удинезе Удинезе 10 10
15 Сассуоло Сассуоло 9 9
16 Лечче Лечче 10 9
17 Дженоа Дженоа 10 8
18 Брешия Брешия 9 7
19 СПАЛ СПАЛ 9 7
20 Сампдория Сампдория 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов