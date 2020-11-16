"Ювентус" стал четвёртым претендентом на хавбека "Милана" Чалханоглу

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"Ювентус" стал четвёртым претендентом на хавбека "Милана" Чалханоглу

Туринский "Ювентус" включился в борьбу за полузащитника "Милана" Хакана Чалханоглу.

По информации Tuttosport, "старая синьора" хочет воспользоваться тем, что контракт игрока истекает следующим летом и заполучить его бесплатно.

В планах "Ювентуса" зимой заключить с 26-летним турком предварительное соглашение.

Интерес к Чалханоглу также проявляют "Интер", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что хавбек не может договориться с "Миланом" о размере зарплаты - он требует 5 миллионов евро в год, а клуб предлагает 3,5 миллиона.

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