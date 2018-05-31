"Ювентус" стал третьим претендентом на Баделя

Туринский "Ювентус" стал третьим претендентом на полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя.

Как сообщает Football Italia, "бьянконери" видят в 29-летнем хорвате замену для уходящих из клуба Клаудио Маркизио и Стефано Стураро.

Напомним, что кроме "Ювентуса" на Баделя, который вскоре станет свободным агентом, нацелились "Милан" и "Фенербахче". | http://soccernews.ru