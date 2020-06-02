"Ювентус" стал третьим претендентом на защитника "Атлетико" Савича

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"Ювентус" стал третьим претендентом на защитника "Атлетико" Савича

У центрального защитника мадридского "Атлетико" Стефана Савича за последние дни появилось три варианта продолжения карьеры.

Ранее сообщалось о желании "Тоттенхэма" и "Монако" усилить черногорцем оборону во время летнего трансферного окна.

Новым претендентом на 29-летнего футболиста стал туринский "Ювентус". Детали возможной сделки пока неизвестны.

В текущем сезоне Савич сыграл за "Атлетико" только 19 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 25,5 миллионов евро.

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