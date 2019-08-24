"Ювентус" стартовал с победы в новом сезоне Серии А
В первом матче нового сезона итальянской Серии А "Ювентус" на выезде переиграл "Парму".
"Парма" - "Ювентус" 0:1
Гол: Кьеллини, 21 - 0:1
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Лорини, Гальоло, Бругман (Грасси, 77), Барилла (Карамо, 85), Кулусевски (Силигарди, 57), Эрнани, Жервиньо, Инглезе.
"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, Бонуччи, Де Шильо, Кьеллини, Хедира (Рабьо, 63), Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста (Куадрадо, 71), Роналду, Игуаин (Бернардески, 83).
Предупреждения: Кулусевски (27), Эрнани (45), Хедира (53), Бернардески (88), Пьянич (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|1
|3
|2
|Аталанта
|0
|0
|3
|Болонья
|0
|0
|4
|Брешия
|0
|0
|5
|Кальяри
|0
|0
|6
|Фиорентина
|0
|0
|7
|Дженоа
|0
|0
|8
|Хеллас Верона
|0
|0
|9
|Интер Милан
|0
|0
|10
|Лацио
|0
|0
|11
|Лечче
|0
|0
|12
|Милан
|0
|0
|13
|Наполи
|0
|0
|14
|Рома
|0
|0
|15
|СПАЛ
|0
|0
|16
|Сампдория
|0
|0
|17
|Сассуоло
|0
|0
|18
|Торино
|0
|0
|19
|Удинезе
|0
|0
|20
|Парма
|1
|0