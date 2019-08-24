"Ювентус" стартовал с победы в новом сезоне Серии А

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"Ювентус" стартовал с победы в новом сезоне Серии А

В первом матче нового сезона итальянской Серии А "Ювентус" на выезде переиграл "Парму".

"Парма" - "Ювентус" 0:1

Гол: Кьеллини, 21 - 0:1

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Лорини, Гальоло, Бругман (Грасси, 77), Барилла (Карамо, 85), Кулусевски (Силигарди, 57), Эрнани, Жервиньо, Инглезе.

"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, Бонуччи, Де Шильо, Кьеллини, Хедира (Рабьо, 63), Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста (Куадрадо, 71), Роналду, Игуаин (Бернардески, 83).

Предупреждения: Кулусевски (27), Эрнани (45), Хедира (53), Бернардески (88), Пьянич (90).

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