"Ювентус" сыграет в Суперкубке Италии в необычной форме
Туринский "Ювентус" разработал специальный комплект формы для матча за Суперкубок Италии против "Лацио".
Во-первых, фамилии игроков будут нанесены на футболки на арабском языке.
Во-вторых, игровые номера на экипировке украсит арабская вязь.
Una maglia speciale per la #Supercoppa Italiana!— JuventusFC (@juventusfc) December 20, 2019
Scoprite perché ➡️https://t.co/oPjoVy1E9h
On sale, now ➡️https://t.co/2WXK36SwpO#JuveLazio #LiveAhead pic.twitter.com/sjscdv0iMI
Напомним, что матч "Ювентус" - "Лацио" состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Встреча пройдёт в воскресенье, 22 декабря, в 19:45 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|17
|42
|2
|Интер Милан
|16
|39
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Кальяри
|16
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|16
|21
|10
|Милан
|16
|21
|11
|Сассуоло
|16
|19
|12
|Болонья
|16
|19
|13
|Хеллас Верона
|16
|19
|14
|Фиорентина
|17
|17
|15
|Лечче
|16
|15
|16
|Удинезе
|16
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|16
|13
|19
|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|16
|9