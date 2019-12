"Ювентус" сыграет в Суперкубке Италии в необычной форме

Туринский "Ювентус" разработал специальный комплект формы для матча за Суперкубок Италии против "Лацио".

Во-первых, фамилии игроков будут нанесены на футболки на арабском языке.

Во-вторых, игровые номера на экипировке украсит арабская вязь.

