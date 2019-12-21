"Ювентус" сыграет в Суперкубке Италии в необычной форме

Теги ювентуслацио

"Ювентус" сыграет в Суперкубке Италии в необычной форме

Туринский "Ювентус" разработал специальный комплект формы для матча за Суперкубок Италии против "Лацио".

Во-первых, фамилии игроков будут нанесены на футболки на арабском языке.

Во-вторых, игровые номера на экипировке украсит арабская вязь.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Лацио" состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Встреча пройдёт в воскресенье, 22 декабря, в 19:45 по московскому времени.

Не пропустите: Президент "Сампдории" пошутил о голе Роналду с высоты 2,56 метра. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Пять клубов РПЛ ведут борьбу за белорусского нападающего Шкурина

Пять клубов РПЛ ведут борьбу за белорусского нападающего Шкурина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 17 42
2 Интер Милан Интер Милан 16 39
3 Лацио Лацио 16 36
4 Рома Рома 17 35
5 Кальяри Кальяри 16 29
6 Аталанта Аталанта 16 28
7 Парма Парма 16 24
8 Наполи Наполи 16 21
9 Торино Торино 16 21
10 Милан Милан 16 21
11 Сассуоло Сассуоло 16 19
12 Болонья Болонья 16 19
13 Хеллас Верона Хеллас Верона 16 19
14 Фиорентина Фиорентина 17 17
15 Лечче Лечче 16 15
16 Удинезе Удинезе 16 15
17 Сампдория Сампдория 17 15
18 Брешия Брешия 16 13
19 Дженоа Дженоа 16 11
20 СПАЛ СПАЛ 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов