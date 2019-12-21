"Ювентус" сыграет в Суперкубке Италии в необычной форме

Туринский "Ювентус" разработал специальный комплект формы для матча за Суперкубок Италии против "Лацио".

Во-первых, фамилии игроков будут нанесены на футболки на арабском языке.

Во-вторых, игровые номера на экипировке украсит арабская вязь.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Лацио" состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Встреча пройдёт в воскресенье, 22 декабря, в 19:45 по московскому времени.

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