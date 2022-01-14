"Ювентус" теряет Бонуччи

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"Ювентус" теряет Бонуччи

Фото: инстаграм Бонуччи\Автор неизвестен

Защитник сборной Италии и туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи получил повреждение, сообщил на пресс-конференции тренер "бьянконери" Массимилиано Аллегри.

Итальянский защитник пропустит три матча своей команды.

"Во время вчерашней тренировки у Бонуччи возникли мышечные проблемы. Он будет доступен в начале февраля", — приводит слова Аллегри L’Equipe.

Исходя из этой информации, Бонуччи точно пропустит матчи против "Удинезе" (15 января) и «Милана» (23 января) в Серии А, а также встречу с "Сампдорией" в Кубке Италии (18 января).

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