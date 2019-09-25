"Ювентус" теряет Данило

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"Ювентус" теряет Данило

Правый защитник туринского "Ювентуса" Данило выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

28-летний бразилец получил повреждение во время матча с "Брешией" и был заменён в середине первого тайма.

Предположительно, у футболиста растяжение мышцы. Сроки его восстановления пока неизвестны.

В текущем сезоне Данило сыграл за "Ювентус" 5 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите видеообзор матча "Брешия" - "Ювентус". | http://soccernews.ru
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