"Ювентус" теряет де Лигта

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"Ювентус" теряет де Лигта

Голландский защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил повреждение на разминке перед матчем Серии А со "Специей". В ближайшее время голландец пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления.

В нынешнем сезоне 21-летний де Лигт провел за "Ювентус" 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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