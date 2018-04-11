"Ювентус" теряет Де Шильо

Защитник туринского "Ювентуса" Маттия Де Шильо получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

По предварительным данным, 25-летний бек имеет проблемы с мышцами. Его на 16-й минуте игры заменил Штефан Лихтштайнер.

В нынешнем сезоне Де Шильо забил 1 гол в 18 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Реал" пропустил самый быстрый домашний гол в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru