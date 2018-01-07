"Ювентус" теряет Дибалу

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"Ювентус" теряет Дибалу

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала травмировался во время матча 20-го тура итальянской Серии А против "Кальяри".

24-летний аргентинец покинул поле на 50-й минуте со слезами на глазах. По предварительным данным, у форварда "бьянконери" повреждение подколенного сухожилия, из-за которого он пропустит от двух до трёх недель.

В этом сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 28 матчей, забил 17 голов и сделал 5 результативных передач. | http://soccernews.ru

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