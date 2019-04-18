"Ювентус" теряет Дибалу

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"Ювентус" теряет Дибалу

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала выбыл из строя из-за травмы, сообщает La Stampa.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение четырёхглавой мышцы. Он пропустит около двух недель.

Таким образом, аргентинец не поможет "старой синьоре" в поединках с "Фиорентиной" (20 апреля) и "Интером" (27 апреля).

В текущем сезоне 25-летний Дибала сыграл за "Ювентус" 39 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Роналду задумался об уходе из "Ювентуса". | http://soccernews.ru

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