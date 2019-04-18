"Ювентус" теряет Дибалу
Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала выбыл из строя из-за травмы, сообщает La Stampa.
По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение четырёхглавой мышцы. Он пропустит около двух недель.
Таким образом, аргентинец не поможет "старой синьоре" в поединках с "Фиорентиной" (20 апреля) и "Интером" (27 апреля).
В текущем сезоне 25-летний Дибала сыграл за "Ювентус" 39 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11