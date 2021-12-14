"Ювентус" теряет Дибалу

Фото твиттер Пауло Дибалы

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Ожидается, что из-за повреждения 28-летний футболист пропустит остаток текущего года.

Таким образом, аргентинец не сыграет с "Болоньей" и "Кальяри" в Серии А.

В текущем сезоне Дибала провёл 17 матчей за "Ювентус", забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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