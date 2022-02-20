"Ювентус" теряет Дибалу перед матчем с "Вильярреалом"

Фото: инстаграм Дибалы\Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала из-за травмы не сыграет против "Вильярреала" в матче 1\8 финала Лиги чемпионов, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Аргентинец получил повреждение в игре с "Торино" (1:1).

По информации источника, травма Дибалы не серьезная и он будет готов уже к матчу против "Эмполи" в Серии А, который пройдет 26 февраля.

Игра между "Вильярреалом" и "Ювентусом" состоится уже во вторник, 22 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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