"Ювентус" теряет Дибалу перед матчем с "Вильярреалом"
Фото: инстаграм Дибалы\Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала из-за травмы не сыграет против "Вильярреала" в матче 1\8 финала Лиги чемпионов, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Аргентинец получил повреждение в игре с "Торино" (1:1).
По информации источника, травма Дибалы не серьезная и он будет готов уже к матчу против "Эмполи" в Серии А, который пройдет 26 февраля.
Игра между "Вильярреалом" и "Ювентусом" состоится уже во вторник, 22 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
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|М
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|Интер Милан
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|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17