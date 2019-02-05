"Ювентус" теряет Дугласа Косту

Вингер туринского "Ювентуса" Дуглас Коста угодил в лазарет, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 28-летний бразилец получил травму задней поверхности бедра в недавнем матче с "Пармой".

Сроки восстановления футболиста составят около 10 дней.

В текущем сезоне Коста сыграл за "Ювентус" 24 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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