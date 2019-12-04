"Ювентус" теряет Хедиру на длительный срок

"Ювентус" назвал сроки восстановления полузащитника Сами Хедиры.

Как сообщает сайт клуба, футболисту была проведена артроскопическая операция на колене, из-за чего пропустит около трех месяцев.

В этом сезоне Хедира провел 17 игр и отметился одной голевой передачей.

Действующий контракт немца с клубом истекает в 2021 году.

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