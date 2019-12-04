"Ювентус" теряет Хедиру на длительный срок
"Ювентус" назвал сроки восстановления полузащитника Сами Хедиры.
Как сообщает сайт клуба, футболисту была проведена артроскопическая операция на колене, из-за чего пропустит около трех месяцев.
В этом сезоне Хедира провел 17 игр и отметился одной голевой передачей.
Действующий контракт немца с клубом истекает в 2021 году.
Читайте также: "Ювентус" предложит Дибале улучшенный контракт. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
"Челси", "Лестер" и "Вулверхэмптон" одержали победы в АПЛ
-
1
"Тоттенхэм" под руководством Моуринью проиграл "Манчестер Юнайтед"
-
Санчо не покинет "Боруссию" в январе
-
Фанат "Спартака" требует дисквалифицировать Дзюбу на 10 матчей
-
"Атлетико" избежал наказания за кричалки болельщиков "Гризманн, умри"
-
"Милан" вышел из борьбы за Алексея Миранчука
-
"Барселона" продлила контракт с Ансу Фати
-
"Монако" с Головиным переиграл "Тулузу" и другие результаты 16-го тура Лиги 1
-
"Ювентус" теряет Хедиру на длительный срок
-
1
Пике - лучший футболист года в Каталонии
-
ЦСКА хочет усилиться хавбеком "Спортинга"
-
СПАЛ разгромил "Лечче" и вышел в 1/8 финала Кубка Италии
-
Роналду высказался о своем соперничестве с Месси
-
1
Пике назвал свой вариант флага "Уэльс. Гольф. Мадрид"
-
Маркизио о втором месте "Ювентуса": Фанатам нравится видеть конкуренцию в Серии А"
-
Слуцкий может продолжить карьеру в Греции
-
Джикия рассказал подробности своего знакомства с Буффоном
-
Стало известно, в какую корзину дивизиона В Лиги Наций 2020/2021 попала Россия
-
УЕФА определился с форматом отборочного раунда ЧМ-2022
-
"Перуджа" обыграла "Сассуоло" в матче 1/16 финала Кубка Италии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Рома
|14
|28
|5
|Кальяри
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|13
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7