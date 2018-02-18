"Ювентус" теряет Игуаина

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"Ювентус" теряет ИгуаинаВ сегодняшнем дерби против "Торино" форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин получил повреждение.

Так, 30-летний нападающий "старой сеньоры" сыграл в матче только 15 минут, после чего он был заменен на Федерико Бернардески. Судя по всему, у аргентинца имеются проблемы с лодыжкой. Степень серьезности его травмы станет известна после прохождения им медицинского обследования.

Напомним, "Ювентус" рассматривает вариант с громким обменом игроками с "Реалом". | soccernews.ru

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