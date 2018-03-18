"Ювентус" теряет Кьеллини

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"Ювентус" теряет Кьеллини

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини травмировался в матче 29-го тура итальянской Серии А против СПАЛ.

Как сообщает Tuttomercatoweb, у 33-летнего центрбека повреждение бедра, из-за которого он пропустит ближайшие товарищеские игры сборной Италии.

В этом сезоне Кьеллини сыграл за "Ювентус" 33 матча и сделал 2 ассиста. | http://soccernews.ru

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