"Ювентус" теряет Кьеллини

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини травмировался в матче 29-го тура итальянской Серии А против СПАЛ.

Как сообщает Tuttomercatoweb, у 33-летнего центрбека повреждение бедра, из-за которого он пропустит ближайшие товарищеские игры сборной Италии.

В этом сезоне Кьеллини сыграл за "Ювентус" 33 матча и сделал 2 ассиста. | http://soccernews.ru