"Ювентус" теряет Кьеллини

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"Ювентус" теряет Кьеллини

Ведущий защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини получил травму икроножной мышцы во время тренировки туринской команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, в ближайшее время футболист пройдёт медобследование, которое определит степень серьёзности повреждения и сроки восстановления.

Но уже сейчас ясно, что участие 34-летнего центрбека в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Аякса" находится под вопросом.

Стоит отметить, что помимо Кьеллини в лазарете "старой синьоры" находятся ещё два игрока обороны - Мартин Касерес и Андреа Барцальи.

Матч "Аякс" - "Ювентус" состоится в среду, 10 апреля, в 22:00 по московскому времени.

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