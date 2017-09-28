"Ювентус" теряет Кьеллини и Пьянича

Два игрока "Ювентуса" - защитник Джорджио Кьеллини и хавбек Миралем Пьянич - выбыли из строя из-за травм.

33-летний центрбек получил повреждение головы во вчерашнем матче Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса". После поединка футболисту наложили восемь швов и теперь он рискует пропустить воскресную игру с "Аталантой".

Что касается Пьянича, то у него выявлено растяжение четырёхглавой мышцы правого бедра. Босниец травмировался на разминке перед матчем с "Олимпиакосом". Сроки его восстановления пока неизвестны. | http://soccernews.ru