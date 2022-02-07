"Ювентус" теряет Кьеллини и Закарию

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"Ювентус" теряет Кьеллини и Закарию

Фото твиттер "Ювентуса"

Два футболиста туринского "Ювентуса" выбыли из строя из-за травм, полученных в воскресном матче с "Вероной" (2:0).

Повреждения получили центральный защитник Джорджио Кьеллини и хавбек Денис Закариа.

У итальянца возникли проблемы с голеностопом, а у швейцарца выявлен ушиб поясницы.

Кьеллини и Закариа рискуют пропустить кубковый матч с "Сассуоло", который состоится 10 февраля.

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