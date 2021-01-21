"Ювентус" теряет Кьезу
Полузащитник туринского "Ювентуса" Федерико Кьеза выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, именно из-за повреждения 23-летнему хавбеку потребовалась замена в перерыве матча за Суперкубок Италии против "Наполи" (2:0).
У футболиста возникли проблемы с голеностопом. Сроки его восстановления пока неизвестны.
В текущем сезоне Кьеза сыграл за "Ювентус" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.
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