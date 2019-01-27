"Ювентус" теряет ключевого игрока

Теги ювентуслеонардо бонуччитравмы

"Ювентус" теряет ключевого игрока

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 21-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (0:0, перерыв) и был заменен в первом тайме.

В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое определит срок его восстановления.

В нынешнем сезоне 31-летний Бонуччи провел за "Ювентус" 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевых паса.

Не пропустите: Игрок "Ювентуса" отказал "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус"

Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 20 56
2 Наполи Наполи 21 48
3 Интер Милан Интер Милан 21 40
4 Милан Милан 21 35
5 Рома Рома 21 34
6 Сампдория Сампдория 21 33
7 Лацио Лацио 20 32
8 Аталанта Аталанта 21 32
9 Фиорентина Фиорентина 21 30
10 Торино Торино 21 30
11 Сассуоло Сассуоло 21 29
12 Парма Парма 21 28
13 СПАЛ СПАЛ 21 21
14 Кальяри Кальяри 21 21
15 Дженоа Дженоа 20 20
16 Удинезе Удинезе 21 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 21 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 21 13
20 Кьево Кьево 21 8
Полная таблица

топ-5 тегов