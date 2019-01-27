"Ювентус" теряет ключевого игрока

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 21-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (0:0, перерыв) и был заменен в первом тайме.

В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое определит срок его восстановления.

В нынешнем сезоне 31-летний Бонуччи провел за "Ювентус" 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевых паса.

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