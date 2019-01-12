"Ювентус" теряет Манджукича

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич получил травму на тренировке.

Как сообщает Football Italia, у футболиста выявлено растяжение мышцы, из-за которого он выбыл на четыре недели.

В этом сезоне на счету Манджукича девять забитых мячей и четыре ассиста в 21 игре.

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